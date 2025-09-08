In einem Sumpfgebiet bei Neutrauchburg hat die Flucht eines 17-jährigen Kleinkraftrad-Lenkers vor der Polizei am Sonntagabend geendet. Eine Streife des Polizeireviers Wangen wollte den Jugendlichen gegen 19 Uhr kontrollieren, weil er mit deutlich überhöhtem Tempo in der Schlossstraße unterwegs war. Anstatt anzuhalten, gab der 17-Jährige Gas.

Abruptes Ende einer Flucht: Moped bleibt im Sumpf stecken

Der junge Mann soll laut Polizeiangaben mit bis zu 80 km/h in Richtung Kurpark davongerast sein. Dabei soll er auch sein Versicherungskennzeichen hochgeklappt haben, um ein Ablesen zu verhindern. Weit kam er jedoch nicht – sein Moped blieb im unwegsamen Gelände bei „Wies“ im Sumpf stecken.

Moped war frisiert

Die Beamten konnten den Jugendlichen in einem Gebüsch, in dem er sich zu verstecken versuchte, vorläufig festnehmen. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Wie die Polizei weiter berichtet, hatte der 17-Jährige an dem Moped technische Veränderungen vorgenommen, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen.

Teenager ist Führerschein los

Die Polizisten nahmen dem 17-Jährigen noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Der Teenager muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.