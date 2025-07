27-Jähriger verschwindet beim Schwimmen - See gesperrt

Wegen der Suche nach einem vermissten Schwimmer ist die Grube Prinz von Hessen in Darmstadt gesperrt worden. Ein Bekannter des Mannes hatte am späten Mittwochnachmittag den Notruf gewählt und erzählt, dass der 27-Jährige zum Schwimmen in den See gegangen sei, wie die Polizei mitteilte. Seitdem fehle von ihm jede Spur. «Die ersten Ermittlungen lassen auf einen möglichen Badeunfall schließen», hieß es in der Mitteilung.

Einsatzkräfte suchten stundenlang - erfolglos

Die Einsatzkräfte suchten demnach mehrere Stunden lang erfolglos nach dem 27-Jährigen, auch mit einem Sonarboot. Zudem waren Wassersuchhunde sowie Taucher der Feuerwehr unterwegs. Im Laufe des Tages soll es weitere Suchaktionen geben. Dafür bleibe der See bis auf Weiteres für die Bevölkerung gesperrt, hieß es seitens der Stadt.