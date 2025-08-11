Logo all-in.de
Mitterfels in Niederbayern: Fußgängerin wird bei Unfall von Radlader erfasst und stirbt

Mitterfels in Niederbayern

Tödlicher Unfall: Fußgängerin wird von Radlader erfasst und stirbt

Eine Frau will in Niederbayern zu Fuß eine Straße überqueren – doch sie wird von einem Baustellenfahrzeug erfasst. Mit schlimmen Folgen.
    Ein Radlader hat in Mitterfels in Niederbayern eine Fußgängerin erfasst. (Symbolbild)
    Ein Radlader hat in Mitterfels in Niederbayern eine Fußgängerin erfasst. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

    In Mitterfels in Niederbayern ist eine Frau von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 76-Jährige in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) zu Fuß eine Straße überqueren, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde.

    Frau starb bei Unfall in Mitterfels noch vor Ort

    Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Radlader wollte in einen Baustellenbereich einfahren. Wie genau es zu dem Unfall am Samstag kam, lässt die Staatsanwaltschaft nun von einem Gutachter untersuchen.

