Trauriges Ende einer Verfolgungsjagd: Ausgebüxtes Rind wird erschossen

Nach stundenlanger Verfolgung hat die Polizei in Mittelfranken ein entlaufenes Weiderind erschossen. Laut Polizei merkte der Landwirt am Dienstagmorgen, dass das Tier fehlte. Danach sei das Rind immer wieder in Fürth gesichtet worden.

Einfangversuche scheitern - Polizei trifft traurige Entscheidung

Eine Betäubung durch einen Tierarzt und Versuche, das Rind einzufangen, seien mehrfach erfolglos geblieben, hieß es von der Polizei. Das Rind sei deshalb auf eine Wiese gelotst und dort mit Einverständnis des Eigentümers erschossen worden. Menschen seien bei dem Einsatz nicht verletzt worden.