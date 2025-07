Pistole an den Kopf gehalten! Polizei nimmt betrunkenen Mann fest

Ein 44-jähriger Mann bedrohte einen 19-Jährigen in Bad Waldsee mit einer Schusswaffe. Die Polizei stellte eine Softair-Pistole sicher.

Vorfall in Bad Waldsee: Mit Pistole bedroht

Nach Angaben der Polizei Weingarten ereignete sich der Vorfall am Sonntag kurz nach 17 Uhr. Der 44-Jährige klingelte an der Wohnungstür des 19-Jährigen in der Straße "Biegenwiesen" und bedrohte diesen mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Zwischen den beiden Männern bestanden keine vorherigen Bekanntschaften.

Mutmaßlicher Täter war mit freiem Oberkörper unterwegs

Zeugen berichteten, dass der Tatverdächtige zuvor mit freiem Oberkörper Passanten auf der Straße ansprach. Mehrere Streifenwagen rückten aus und ermittelten den Mann, der nicht mehr am Tatort war. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole und ein Pfefferspray.

Der 44-Jährige war erheblich alkoholisiert. Die Polizei hat ihn festgenommen und die Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft folgt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.