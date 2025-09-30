Mit Lkw kollidiert: Mopedfahrerin stirbt bei Unfall in Sendling

Am Montag, 29. September, ereignete sich gegen 17.20 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall im Heckenstallertunnel auf Höhe der Abfahrt zur Passauer Straße. Eine Mopedfahrerin war nach der Kollision mit einem Lkw verstorben.

Lkw kollidiert mit Kleinkraftrad

Laut Angaben der Polizei fuhr die 45-jährige Münchnerin mit einem Piaggio-Kleinkraftrad auf dem rechten Fahrstreifen. Links daneben fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer. Kurz vor der Ausfahrt zur Passauer Straße wechselte die 45-Jährige den Fahrstreifen und ordnete sich vor dem Lkw ein. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge.

Moped-Fahrerin stirbt nach Kollision mit Lkw - Polizei sucht Zeugen

Die 45-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Für die Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Heckenstallerstraße über mehrere Stunden komplett. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Informationen können beim Unfallkommando an der Tegernseer Landstraße unter der Telefonnummer 089 6216-3322 weitergegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.