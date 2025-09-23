Zeugenaufruf in Überlingen: Jugendlicher verletzt Mann

Kurz vor Mitternacht sprach ein 60 Jahre alter Mann eine Gruppe Jugendlicher am ZOB an und fragte nach einem Handy zum Telefonieren. Als er sich wieder von der Gruppe abwandte, wurde er von einem bislang unbekannten harten Gegenstand am rechten Arm getroffen und leicht verletzt.

Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich fluchtartig in Richtung Innenstadt. Es soll sich um drei bis vier Jugendliche gehandelt haben, von denen einer eine rote und einer ein grüne Perücke getragen hat. Eine weitere Beschreibung ist nicht bekannt.

Personen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.