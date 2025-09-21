Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Mit bunten Perücken verkleidete Jugendliche attackieren Mann am ZOB

Überlingen

Zeugenaufruf in Überlingen: Jugendlicher verletzt Mann

Jugendliche mit bunten Perücken verletzten einen Sechzigjährigen auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Überlingen. Das Polizeirevier Überlingen sucht Hinweise.
Von Veronika Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die Jugendlichen. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die Jugendlichen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Kurz vor Mitternacht sprach ein 60 Jahre alter Mann eine Gruppe Jugendlicher am ZOB an und fragte nach einem Handy zum Telefonieren. Als er sich wieder von der Gruppe abwandte, wurde er von einem bislang unbekannten harten Gegenstand am rechten Arm getroffen und leicht verletzt.

    Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich fluchtartig in Richtung Innenstadt. Es soll sich um drei bis vier Jugendliche gehandelt haben, von denen einer eine rote und einer ein grüne Perücke getragen hat. Eine weitere Beschreibung ist nicht bekannt.

    Personen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden