Strohballenfiguren am Ortsausgang von Meßkirch in Flammen

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

Originaltext:

Strohballenfigur brennt lichterloh

Meßkirch-Leitishofen In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde gegen 01:20 Uhr der Brand mehrerer Strohballen gemeldet. Diese waren in Form zweier Figuren als Blickfang und Werbung anlässlich des Dorf-Musik-Fests in Menningen bereits vor mehreren Tagen an der B311 am Ortsausgang in Richtung Meßkirch aufgestellt worden. Zum Ablöschen der brennenden Strohballen setzte die Feuerwehr schweres Gerät, unter anderem in Form eines Radladers ein, der die Figuren umstieß, um die Löscharbeiten zu erleichtern. Der entstandene Sachschaden an den Strohballen kann bislang nicht genau beziffert werden. Ebenso liegt die Brandursache noch im Unklaren. Sie ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 entgegen.