Messerattacke in Mengen: 27-Jährige wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Nach einem heftigen Streit in einer Arbeiterunterkunft in Mengen sitzt ein 27-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Ravensburg, soll der Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem 24-Jährigen aneinandergeraten ein. Dabei soll der 27-Jährige ein Messer gezückt haben.

Streit in Arbeiterunterkunft in Mengen eskaliert

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalkommissariats Sigmaringen soll es kurz nach 2 Uhr zum Streit zwischen den beiden stark betrunkenen Männern gekommen sein, der sich später vor die Unterkunft verlagerte. Im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung soll der 27-Jährige ein Messer gezückt und auf sein Gegenüber eingestochen haben.

Täter und Opfer müssen ins Krankenhaus

Der 24-Jährige wurde laut Angaben der Staatsanwaltschaft und Polizei bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Auch der 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zum exakten Hergang und der Ursache des Streits dauern derzeit an.

Nach Attacke auf 24-Jährigen: Rumäne sitzt hinter Gittern

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde der 27-Jährige am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Rumänen erließ. Seitdem sitzt der Mann in Haft.