Messerattacke in Feldmoching: Frau verletzt Lebensgefährten

Am Samstagabend, 22. März 2025, alarmierte eine 36-jährige Frau den Notruf. Sie hatte ihren Lebensgefährten in ihrer Wohnung mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Polizei rückten sofort mehrere Streifen zur Einsatzstelle in Feldmoching aus.

Messerangriff auf Lebensgefährten: Einsatz in Feldmoching

Bei Ankunft verließ die Tatverdächtige unbewaffnet die Wohnung und wurde vorläufig festgenommen. Ihr 30-jähriger Lebensgefährte wurde mit Stich- und Schnittwunden aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist stabil.

Beziehungsstreit als Auslöser für Messerattacke bei München

Ersten Ermittlungen zufolge führte ein Beziehungsstreit zur Eskalation. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Ein Haftbefehl wurde am nächsten Tag erlassen. Das Kommissariat 22 leitet die weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.