Zwei Verletzte im Krankenhaus: Frau in Bad Saulgau mit Messer angegriffen

In einer Gemeinschaftsunterkunft im baden-württembergischen Bad Saulgau hat ein 65-jähriger Mann am Donnerstagabend eine Frau mit einem Messer attackiert und verletzt. Der Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Messerattacke in Bad Saulgau nach Streit

Laut der Staatsanwaltschaft Ravensburg soll der 65-Jährige mit der 42-jährigen Frau in einem Gemeinschaftsraum in Streit geraten sein und sie dann mit einem Messer attackiert haben. Die 42-Jährige konnte den Angriff abwehren, verletzte sich dabei aber an den Armen. Die alarmierte Polizei nahm den Mann noch in der Unterkunft fest.

Gefährliche Körperverletzung: Ukrainischer Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Die 42-jährige Frau und der 65-jährige Angreifer, der sich bei dem Angriff ebenfalls verletzt hatte, wurden in einem Krankenhaus behandelt. Ein Haftrichter erließ am Freitagnachmittag einen Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Der Angreifer ist ein ukrainischer Staatsbürger, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.