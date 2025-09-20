Verletzte auf dem Gehsteig! Zwei Männer in München niedergestochen

Im Münchner Stadtteil Berg am Laim sind am Donnerstagmorgen zwei Männer niedergestochen worden. Laut der Polizei verständigten Zeugen den Notruf gegen 5.15 Uhr.

Zwei Männer in München mit spitzem Gegenstand verletzt

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und mehrere Polizeibeamte fanden die verletzten Männer auf einem Gehsteig vor einem Geschäft in der Berg-am-Laim-Straße vor. Beide wiesen Verletzungen auf, die durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Die 24 und 27 Jahre alten Männer wurden in Münchner Krankenhäuser gebracht und dort behandelt.

München: Verletzte Männer mussten ins Krankenhaus

Bei den verletzten Männern soll es sich um somalische Staatsbürger handeln, berichtet die Polizei weiter. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen, ist bisher nicht bekannt. Während des Einsatzes wurde die Berg-am-Laim-Straße gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Polizei München sucht nach Zeugen

Die Polizei München ermittelt nun und sucht nach Zeugen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben. Die Polizei fragt:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Berg-am-Laim-Straße (Berg-am-Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die Hinweise geben können, sollen sich mit dem Kommissariat 11 der Polizei München in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 089 2910-0. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.