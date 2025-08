Messer in Münchner Klinik gezogen - Täter verschwunden

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagmorgen eine Reinigungskraft in einer Klinik in München mit einem Messer bedroht. Die Tat hatte sich gegen 8.20 Uhr in einem Sanitätsbereich ereignet.

Laut der Polizei habe der Mann das Messer unvermittelt gezogen und die Reinigungskraft verbal bedroht. Als das Opfer flüchtete und den Notruf wählte, flüchtete der Mann. Eine Fahndung durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Messer in Klinik gezogen: Täterbeschreibung

Der Täter soll etwa 180 Zentimeter groß und etwa 35 Jahre alt sein. Er hat eine kräftige Figur und trug zum Zeitpunkt der Tat eine graue Jogginghose, einen dunkelblauen Pullover, ein weißes Shirt und eine schwarze Cap.

Zeugenaufruf nach Bedrohung in Münchner Klinik

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße, Ziemsenstraße, Nußbaumstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Hinweise nimmt die Polizei München unter der Telefonnummer 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.