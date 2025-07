Mehrfach überschlagen: Betrunkener Autofahrer bei Unfall auf A96 schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der A 96: Ein 43-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Laut Polizei spielte Alkohol offenbar bei dem Unfall eine Rolle.

Auto überschlägt sich mehrmals

Am Dienstag, kurz nach 21 Uhr fuhr der Mann in Richtung Lindau. Nach einem Überholmanöver zwischen Aitrach und Aichstetten kam er von der Autobahn ab. Sein Wagen stach laut Polizeiangaben in den Grünstreifen ein und überschlug sich mehrfach. Der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Polizisten finden Schnaps und Marihuana im Unfallauto

Bei der Unfallaufnahme stellte die Verkehrspolizei Alkoholgeruch fest. Im Wagen fanden die Beamten dann zahlreiche Schnapsflaschen und Marihuana. Der 43-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Der Ford erlitt einen Totalschaden von rund 2.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Der Fahrer muss jetzt mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.