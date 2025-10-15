Baienfurt: Mehrere Verletzte bei Unfall auf Kreuzung

Nach Angaben der Polizei kollidierten am Dienstag gegen 13 Uhr zwei Autos auf der L 317 im Kreuzungsbereich. Ein 18 Jahre alter Fahrer fuhr in Richtung Berg und bog an der Ampel nach links in die Schussentalstraße ab. Dabei prallte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Vier Menschen bei Baienfurt verletzt

Der Rettungsdienst versorgte vier Beteiligte und brachte mehrere zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Ein Mercedes und ein Fiat erlitten erhebliche Schäden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste transportierten die Fahrzeuge ab.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.