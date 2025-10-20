Körperverletzung, Widerstand, Gewaltandrohung: Polizei Ravensburg meldet unruhiges Wochenende

Nach Angaben der Polizei gab es am Wochenende mehrere Einsätze im Landkreis Ravensburg. Beamte registrierten Körperverletzung, Trunkenheitsfahrt und eine Randale. Betroffen waren Leutkirch-Urlau, Leutkirch-Reichenhofen und Wangen im Allgäu.

Streitigkeiten in der Dorfhalle in Urlau

Bei einer Veranstaltung vor der Dorfhalle in Urlau kam es am Sonntag gegen 00.45 Uhr zu Streitigkeiten. Ein Neunzehnjähriger versuchte zu schlichten, wurde dann allerdings unvermittelt von einem 27-Jährigerin ins Gesicht geschlagen, der danach einer bislang unbekannte Person auch noch eine Kopfnuss verpasste. Bei der Aufnahme des Sachverhalts beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeikräfte mehrfach.

Trunkenheitsfahrt in Reichenhofen

Unabhängig davon trafen Beamte am Sonntag gegen 04.15 Uhr in Reichenhofen einen 24-Jährigen alkoholisiert am Steuer eines Pkw an. An dem Wagen war ein Vorderreifen bereits beschädigt, der Fahrer zeigte sich unkooperativ und leistete Widerstand. Eine Polizeibeamtin erlitt leichte Verletzungen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand laufen.

Androhung von Gewalt in Wangen

Am Samstag gegen 15:04 Uhr randalierte ein 36-jähriger Mann, der sich im psychischen Ausnahmezustand befand, im Treppenhaus und in seiner eigenen Wohnung. Gegenüber den anderen Hausbewohnern trat er äußerst aggressiv auf. Auch den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der Mann unkooperativ und gab zu verstehen, dass er einen Hammer und ein Messer einsetzten werde, sollten sich die Polizeibeamten ihm nähern. Da der Mann auch durch intensives Zureden nicht beruhigt werden konnte, musste er durch Zwang in Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann befindet sich nun in ärztlicher Betreuung.

