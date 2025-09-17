Logo all-in.de
Mehrere Autos in Wangen aufgebrochen

Polizeibericht

Pkw-Aufbrüche in Wangen: Polizei bittet um Hinweise

Zwei Jugendliche brachen im Jörg-Wizigmann-Weg mehrere Fahrzeuge auf. Die Polizei sucht Zeugen, weitere Taten in der Umgebung werden vermutet.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Wangen sind mehrere Autos aufgebrochen worden. (Symbolbild)
    In Wangen sind mehrere Autos aufgebrochen worden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

    In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen zwei Jugendliche im Jörg-Wizigmann-Weg in mehrere Autos ein. Das Polizeirevier Wangen sucht nun Zeugen und Geschädigte.

    Weitere aufgebrochene Autos in Wangen

    Zusätzliche Fahrzeugaufbrüche wurden in der Dahlbergstraße, Kolpingstraße und Maria-Catharina-Reich-Straße gemeldet. Videoaufnahmen zeigen die Täter zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr, dunkel gekleidet und vermummt.

    Die Polizei bittet Personen, denen das Duo aufgefallen ist, um Mithilfe. Auch weitere Geschädigte sollen sich melden. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 entgegengenommen.

    Möglicherweise auch Diebstähle von Grundstücken

    Die Ermittler schließen Diebstähle von Grundstücken nicht aus. Bewohner werden gebeten, ihre Videoüberwachung zu überprüfen. Aufnahmen könnten für die Ermittlungen wertvoll sein.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

