Pkw-Aufbrüche in Wangen: Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen zwei Jugendliche im Jörg-Wizigmann-Weg in mehrere Autos ein. Das Polizeirevier Wangen sucht nun Zeugen und Geschädigte.

Weitere aufgebrochene Autos in Wangen

Zusätzliche Fahrzeugaufbrüche wurden in der Dahlbergstraße, Kolpingstraße und Maria-Catharina-Reich-Straße gemeldet. Videoaufnahmen zeigen die Täter zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr, dunkel gekleidet und vermummt.

Die Polizei bittet Personen, denen das Duo aufgefallen ist, um Mithilfe. Auch weitere Geschädigte sollen sich melden. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 entgegengenommen.

Möglicherweise auch Diebstähle von Grundstücken

Die Ermittler schließen Diebstähle von Grundstücken nicht aus. Bewohner werden gebeten, ihre Videoüberwachung zu überprüfen. Aufnahmen könnten für die Ermittlungen wertvoll sein.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.