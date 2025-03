Tote und mehrere Verletzte bei schwerem Unfall auf A 93 bei Maxhütte

Bei einem schweren Unfall auf der A 93 in der Oberpfalz sind am Montagmorgen zwei Menschen getötet worden - mehrere Personen wurden verletzt.

Tödlicher Unfall auf A 93 bei Maxhütte-Haidhof: Sattelzug durchbricht Mittelschutzplanke

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Unfall gegen 7.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Teublitz und Ponholz ereignet. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei war ein Sattelzug aus Litauen in Richtung Süden unterwegs und durchbrach aus unbekannter Ursache plötzlich die Mittelschutzplanke. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte der Lkw dann mit einem Auto aus Tschechien, das einen leeren Pferdeanhänger zog und anschließend mit einem Kleintransporter und einem weiteren Sattelzug.

Zwei Tote und drei Verletzte bei Unfall auf A 93 in der Oberpfalz

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des in Tschechien zugelassenen Autos tödlich verletzt. Ebenfalls getötet wurde bei dem Unfall der 36-jährige Beifahrer des Kleintransporters. Der Fahrer des Transporters und die Beifahrerin in dem betroffenen Auto wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer des zweiten Sattelzuges kam mit einem Schock davon.

A 93 nach schwerem Unfall lange gesperrt

Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist derzeit bisher nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Unfallgutachter beauftragt. Die A 93 war bis in die Vormittagsstunden des Dienstags in beide Fahrtrichtungen gesperrt.