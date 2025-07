Mann tritt vorbeifahrendes Mädchen von Fahrrad!

In Aulendorf, im Landkreis Ravensburg, hat ein Mann ein sechs Jahre altes Mädchen vom Fahrrad getreten. Der Polizeiposten Altshausen hat laut der Polizei Ermittlungen eingeleitet.

Mann tritt Kind in Aulendorf von Fahrrad

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr. Das sechs Jahre alte Kind war auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße unterwegs und wollte an dem 31-Jährigen vorbeifahren, als dieser unvermittelt gegen das Rad trat. Das Mädchen verletzte sich durch den Sturz vom Fahrrad leicht am Knie.

Zeugin meldet Vorfall - Mann in Fachklinik gebracht

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei, die den 31-Jährigen nach kurzer Fahndung ausfindig machen konnte. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er in eine Fachklinik gebracht und hat sich nun zudem strafrechtlich zu verantworten.