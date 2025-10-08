Friedrichshafen: Mann stürzt aus Dachfenster – schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei rückten Rettungsdienst und Beamte am frühen Montagabend in die Paulinenstraße aus. Ein 24 Jahre alter Mann stürzte aus etwa sieben Metern Höhe aus einem Dachfenster im dritten Stock und verletzte sich schwer.

Einsatz in Friedrichshafen: Mann nach Sturz aus Fenster schwer verletzt

Rettungskräfte versorgten den bewusstlosen Mann vor Ort. Ein Notarzt stabilisierte den Patienten. Sanitäter brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls in Friedrichshafen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.