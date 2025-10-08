Logo all-in.de
Mann stürzt in Friedrichshafen aus Dachfenster

Polizei ermittelt

Friedrichshafen: Mann stürzt aus Dachfenster – schwer verletzt

Ein 24-Jähriger stürzt in der Paulinenstraße aus einem Dachfenster und erleidet schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt Hintergründe in Friedrichshafen.
Von Redaktion all-in.de
    In Friedrichshafen ist ein Mann aus einem Dachfenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.
    In Friedrichshafen ist ein Mann aus einem Dachfenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei rückten Rettungsdienst und Beamte am frühen Montagabend in die Paulinenstraße aus. Ein 24 Jahre alter Mann stürzte aus etwa sieben Metern Höhe aus einem Dachfenster im dritten Stock und verletzte sich schwer.

    Einsatz in Friedrichshafen: Mann nach Sturz aus Fenster schwer verletzt

    Rettungskräfte versorgten den bewusstlosen Mann vor Ort. Ein Notarzt stabilisierte den Patienten. Sanitäter brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls in Friedrichshafen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

