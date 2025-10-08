Streit eskaliert! Senior schießt mit Schrotflinte auf fahrendes Auto

In der Schweiz ist am Sonntagvormittag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 86-Jähriger schoss auf das fahrende Auto seines Kontrahenten. Die Polizei nahm den Mann fest.

Schweiz, Kanton Glarus: Streit an Jagdhütte eskaliert

Wie die Kantonspolizei berichtet, war es bereits am Vortag zu einem Streit zwischen dem 86-Jährigen und einem 32 Jahre alten Mann gekommen. Am Sonntag habe der 32-Jährige seinen Kontrahenten dann in seiner Jagdhütte in Ennenda im Kanton Glarus aufgesucht. Hier soll es zu einem weiteren Streit gekommen sein.

Senior schießt bei Ennenda auf fahrendes Auto

Als der 86-Jährige eine Schrotflinte ergriff und seinen Kontrahenten dazu aufforderte, sich zu entfernen, stieg dieser in sein Auto und fuhr davon. Dabei habe der Täter dann zwei Schüsse aus der Schrotflinte auf das Auto abgegeben.

Schweizer Polizei: Schütze festgenommen

Die alarmierte Polizei nahm den 86-Jährigen in der Nähe der Jagdhütte fest. Die Polizei berichtete weiter, dass bei dem Zwischenfall niemand verletzt wurde. Informationen zu den Hintergründen des Streits liegen nicht vor.