Mann landet in Ravensburg nach Streit in Arrestzelle

Nach einem Streit in Ravensburg musste ein Mann am Montag die Nacht auf der Polizeiwache verbringen. Der 50-Jährige war mit einer Frau so heftig aneinandergeraten, dass Zeugen die Polizei alarmierten.

Heftiger Streit in Ravensburg endet mit Polizeieinsatz

Nach Angaben der Polizei geriet der 50-Jährige gegen 18.30 Uhr am "Judenfriedhof" in der Meersburger Straße mit einer Frau in einen Streit. Passanten verständigten die Beamten, die die Streithähne trennen konnten. Der Mann erhielt einen Platzverweis, dem er allerdings nicht nachkam. Die Polizei nahm den offensichtlich stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam.

Betrunkener Streithahn wehrt sich gegen Polizei

Der 50-Jährige soll sich gegenüber den Polizisten unkooperativ und aufbrausend verhalten haben. Der Polizeimeldung zufolge wehrte er sich gegen die Polizeimaßnahmen und beleidigte die Beamten fortlaufend. Sein Verhalten brachte ihm neben der Nacht in der Arrestzelle auch mehrere Strafanzeigen ein.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.