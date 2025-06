Mädchen mit Messer bedroht: Passant hilft bei Festnahme von Verdächtigem

Am Mittwochabend kam es in Bad Waldsee zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein 42-jähriger Mann soll gegen 19.30 Uhr in der Bernhardstraße ein zwölfjähriges Mädchen mit einem Messer bedroht haben, jedoch ohne sie anzugreifen. Die Polizei wurde alarmiert und leitete sofort eine Fahndung ein.

Verdächtiger flieht vor Polizei - Unbekannter Passant zeigt Zivilcourage

Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz, um den Tatverdächtigen zu finden. Beamte sichteten den Mann schließlich in der Nähe des Sportplatzes. Als er die Polizisten bemerkte, versuchte der 42-Jährige zu flüchten. Doch ein bislang unbekannter Passant stoppte ihn. Der mutige Zeuge brachte den Verdächtigen zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Mann in Fachklinik gebracht - Polizei sucht unbekannten Zeugen

Bei seiner Festnahme fand die Polizei zwei Messer bei dem 42-Jährigen. Laut Polizeimeldung soll der Mann psychisch auffällig gewesen sein. Die Beamten brachten ihn in eine Fachklinik. Gegen den Mann wird wegen Bedrohung ermittelt. Die Polizei bittet den hilfsbereiten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, um weitere Angaben zu machen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots

Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.