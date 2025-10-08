Kurzschluss lässt Traktorreifen platzen: Maishäcksler rammt Strommast

Nach Angaben der Polizei erlitt ein 23-Jähriger leichte Verletzungen, nachdem sein Maishäcksler mit einem Strommast kollidierte. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.45 Uhr auf einem Feld zwischen Haid und Herbrazhofen bei Leutkirch. Ein Stromkabel stürzte auf den Maishäcksler und auf den nebenherfahrenden Traktor.

Unfall mit Strommast bei Leutkirch: Kurzschluss lässt Traktorreifen platzen

Das herabgefallene Kabel löste einen Kurzschluss aus. Mehrere Reifen des Traktorgespanns platzten infolge des Kurzschlusses. Der Fahrer des Maishäckslers kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Maishäcksler entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.