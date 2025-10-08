Logo all-in.de
Maishäcksler rammt Strommast bei Leutkirch: Fahrer verletzt

Leutkirch

Kurzschluss lässt Traktorreifen platzen: Maishäcksler rammt Strommast

Ein 23-Jähriger kollidiert nachts mit einem Strommast auf einem Feld. Ein Kurzschluss lässt mehrere Reifen am Traktorgespann platzen.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Bei Leutkirch ist ein Maishäcksler mit einem Strommast kollidiert.
    Bei Leutkirch ist ein Maishäcksler mit einem Strommast kollidiert. Foto: picture alliance / dpa | Patrick Pleul (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei erlitt ein 23-Jähriger leichte Verletzungen, nachdem sein Maishäcksler mit einem Strommast kollidierte. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.45 Uhr auf einem Feld zwischen Haid und Herbrazhofen bei Leutkirch. Ein Stromkabel stürzte auf den Maishäcksler und auf den nebenherfahrenden Traktor.

    Unfall mit Strommast bei Leutkirch: Kurzschluss lässt Traktorreifen platzen

    Das herabgefallene Kabel löste einen Kurzschluss aus. Mehrere Reifen des Traktorgespanns platzten infolge des Kurzschlusses. Der Fahrer des Maishäckslers kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Maishäcksler entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

