Unfallverursacher fuhr weiter! Schwerer Motorradunfall auf A96 bei Kißlegg

Eine 59-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der A96 schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch einfach fort.

Lkw-Fahrer touchiert Motorradfahrerin auf der A96

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall kurz nach 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord. Die Motorradfahrerin habe sich auf der linken Spur befunden, als der unbekannte Lkw-Fahrer plötzlich von der rechten auf die linke Spur zog. Dabei touchierte der Laster das Vorderrad des Motorrades, woraufhin die 59-Jährige gegen die Mittelschutzplanke prallte.

Motorradfahrerin schwer verletzt

Sie blieb nach dem Unfall mit schweren Verletzungen liegen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Laut der Polizei ist es möglich, dass dieser den Unfall nicht mitbekommen hat. Personen, die Hinweise zu dem Unfall, bzw. zum Unfallverursacher machen können, sollen sich bei der Verkehrspolizei Kißlegg melden.

An der Maschine entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Nach dem Unfall bildete sich ein rund drei Kilometer langer Stau auf der A96.