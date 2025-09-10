Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Leichenfund: Autofahrer findet Leiche - Polizei hält sich bedeckt

Leichenfund

Autofahrer findet Leiche - Polizei hält sich bedeckt

Ein Autofahrer entdeckt einen leblosen Menschen. Die Einsatzkräfte stellen nur noch den Tod fest. Jetzt wird ermittelt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei gibt keine Details zur Leiche bekannt. (Symbolbild)
    Die Polizei gibt keine Details zur Leiche bekannt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen hat ein Autofahrer einen leblosen Menschen gefunden. Zum Geschlecht, der Identität und möglichen Todesumstände machte die Polizei keine weiteren Angaben. Vor Ort sei am Morgen nur der Tod des Menschen festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Weitere Details gaben die Ermittler auch auf Nachfrage nicht bekannt.

    Weil der Autofahrer seinen Wagen stark abbremste, kam es zu einem Auffahrunfall mit dem hinter ihm fahrenden Fahrzeug, wie es hieß. Hierzu nannte die Polizei ebenfalls keine Details. Die Fundstätte im Bereich der Darmstädter Landstraße wurde für die Ermittlungen weiträumig abgesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden