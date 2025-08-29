Lastwagen kracht in Auto und Ampelanlage – Frau bei Unfall auf B31 verletzt

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag auf der B31 bei Immenstaad einen hohen Schaden angerichtet. Der Lkw-Fahrer war einem Auto aufgefahren und in eine Ampelanlage gekracht. Eine Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Lkw-Fahrer kracht an Ampel in Auto

Nach Angaben der Polizei war der 33-jährige Lastwagenfahrer auf der B31 in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Weil er vermutlich mit zu geringem Sicherheitsabstand fuhr, bemerkte er zu spät, wie eine Autofahrerin an der Ampel hielt. Daraufhin fuhr er auf den VW der Frau auf.

Hoher Schaden und eine Verletzte nach Unfall auf B31

Der Lastwagenfahrer steuerte anschließend nach rechts und kollidierte zusätzlich mit einer Ampelanlage. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro, während der Schaden am Lastwagen von der Polizei auf rund 8.000 Euro beziffert wird.

Wie hoch der Schaden an der Ampel ist, ist aktuell nicht bekannt. Die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen war für die Unfallaufnahme und Bergung kurzzeitig gesperrt, der Verkehr wurde zeitweilig umgeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.