Ehemaliges „Thurn und Taxis“-Jagdschloss steht in Flammen - Feuerwehr im Großeinsatz

Ein altes Jagdschloss auf dem Gelände eines Golfclubs im Landkreis Regensburg hat in der Nacht in Vollbrand gestanden. In dem Gebäude in Donaustauf waren Clubräume und ein Restaurant untergebracht, teilte die Polizei mit.

Großeinsatz in den frühen Morgenstunden

Mehrere Feuerwehren waren noch in den frühen Morgenstunden vor Ort, um das Feuer zu löschen. Wie lange der Einsatz noch dauere, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst nicht abzuschätzen. Es sei möglich, dass durch das Feuer ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist.

Jagdschloss soll Fürstenhaus Thurn und Taxis gehört haben

Laut Bild-Informationen soll es sich bei dem historischen Gebäude um das Jagdschloss Thiergarten handeln, das einmal im Besitz der Fürsten-Familie Thurn und Taxis war. 1969 hatte Johannes von Thurn und Taxis das Schloss dem Golfclub zur Verfügung gestellt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Wie die Bild weiter berichtet, gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung.