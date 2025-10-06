Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Feuer in Golfclub – Ehemaliges Turn und Taxis-Jagdschloss steht in Vollbrand

Landkreis Regensburg

Ehemaliges „Thurn und Taxis“-Jagdschloss steht in Flammen - Feuerwehr im Großeinsatz

Mitten in der Nacht brennt ein historisches Jagdschloss auf einem Golfgelände lichterloh. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, um den Brand zu löschen. (Symbolbild)
    Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, um den Brand zu löschen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein altes Jagdschloss auf dem Gelände eines Golfclubs im Landkreis Regensburg hat in der Nacht in Vollbrand gestanden. In dem Gebäude in Donaustauf waren Clubräume und ein Restaurant untergebracht, teilte die Polizei mit.

    Großeinsatz in den frühen Morgenstunden

    Mehrere Feuerwehren waren noch in den frühen Morgenstunden vor Ort, um das Feuer zu löschen. Wie lange der Einsatz noch dauere, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst nicht abzuschätzen. Es sei möglich, dass durch das Feuer ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist.

    Jagdschloss soll Fürstenhaus Thurn und Taxis gehört haben

    Laut Bild-Informationen soll es sich bei dem historischen Gebäude um das Jagdschloss Thiergarten handeln, das einmal im Besitz der Fürsten-Familie Thurn und Taxis war. 1969 hatte Johannes von Thurn und Taxis das Schloss dem Golfclub zur Verfügung gestellt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Wie die Bild weiter berichtet, gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden