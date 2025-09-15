Kurioser Diebstahl: Unbekannte klauen Weinberge fast leer

In Rheinhessen ermittelt die Polizei in einem kuriosen Diebstahl. Unbekannte haben von zwei Weinbergen in Gundheim bei Worms Trauben im großen Stil geklaut.

8000 Quadratmeter abgeerntet

Der Polizei zufolge sollen die Diebe im Zeitraum 6. September bis 14. September zugeschlagen haben. Demnach haben die Täter auf 8000 Quadratmetern fast alle Trauben der Sorte Riesling und Sauvignon Blanc abgeerntet. Die Diebe sollen dabei professionell und mit hohem logistischem Aufwand vorgegangen sein. Der Diebstahl fiel auf, als Arbeiter die Ernte vorbereitet hatten.

Hoher Schaden für Winzer

Wie die Polizei weiter berichtet, sollen die Weinberge zwei unabhängigen Winzern gehören. Bei dem Diebstahl entstand laut ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Aufgrund der Menge des Diebesgutes gehen die Ermittler davon aus, dass mindestens ein größeres Fahrzeug oder mehrere Transportmittel zum Einsatz kamen. Die Polizei sucht jetzt mögliche Zeugen des Diebstahls.