„Krümelmonster“ schlägt in Kempten zu: Mann klaut Cookies aus Schnellrestaurant

Ein kurioser Diebstahl hat die Polizei in Kempten am Sonntag beschäftigt. Ein junger Mann hat in einem Schnellrestaurant mehrere Cookies gestohlen. Das „Krümelmonster“ kam allerdings nicht weit.

Kurioser Diebstahl am Sonntag

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 15.00 Uhr in einer Subway-Filiale an der Klostersteige. Demnach ging ein 22-jähriger Mann in das Schnellrestaurant und klaute eine Handvoll Cookies. Der Mann flüchtete, als er die Polizei sah.

Polizei schnappt Keksdieb nach kurzer Flucht

Eine Polizeistreife konnte den 22-Jährigen nach einer kurzen Flucht zu Fuß schnappen. Die Polizeiinspektion Kempten nahm den Diebstahl auf. Der junge Mann muss sich nun dafür verantworten.

