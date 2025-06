Huch! Passant entdeckt Krokodil mitten in Regensburg - und ruft die Polizei

Ein Spielzeugkrokodil am Straßenrand hat einen Polizeieinsatz in der Oberpfalz ausgelöst. Ein Passant hatte am Mittwoch die Polizei gerufen, weil sich in Regensburg ein Krokodil auf dem Bordstein sonnte. Auch ein Foto bestätigte den Verdacht, wie die Polizei mitteilte.

Krokodil sorgt für Polizeieinsatz in Regensburg

Eine Streife der Polizei gab dann aber rasch Entwarnung: Bei dem vermeintlichen Krokodil handelte es sich um eine echt aussehende, rund 20 Zentimeter große Spielzeugfigur mit geöffnetem Maul. Den Angaben zufolge soll die Figur strategisch auf dem Sonnenplatz drapiert worden sein. Die Polizei hat das Miniaturkrokodil von der Straße «gerettet», hieß es in der Pressemitteilung. Die Besitzer könnten es abholen.