Frau liegt in Ferienwohnung im Taunus: Verdächtiger zündet sich an

Nach dem Fund einer toten Frau am Montagnachmittag in Heidenrod im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche der 44-Jährigen wurde in einer Ferienwohnung im Ortsteil Dickschied von den Wohnungsbesitzern entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen mitteilten.

Hinweise auf Gewaltverbrechen - Verdächtiger zündet sich an

«Aufgrund der vorliegenden Spurenlage wurden Ermittlungen hinsichtlich eines Gewaltverbrechens eingeleitet», hieß es weiter. «Schnell geriet ein 48-jähriger Mann, welcher die Wohnung angemietet hatte, in Verdacht.» Er hatte sich laut Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Montagvormittag im rheinland-pfälzischen Rheinhessen selbst angezündet und starb in einem Krankenhaus. Weitere Details wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen vorerst nicht mitgeteilt.