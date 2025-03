Katze entführt? Polizei rettet Tier in Rodgau aus Wohnung

Eine mutmaßliche Katzen-Entführung hat in Rodgau (Landkreis Offenbach) ein gutes Ende genommen. Das Tier war am vergangenen Samstag auf einem Supermarktparkplatz herumgestreunt, aber nicht nach Hause gekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Familie, in der die Tochter das Tier zum Geburtstag bekommen hatte, startete einen Suchaufruf auf Facebook - und geriet an einen Zeugen, der gesehen haben soll, wie zwei Frauen den Vierbeiner in ihr Auto luden.

Polizei findet verschwundene Katze bei fremder Frau und ihrer Tochter

Der Vater der Familie erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese wurde schließlich in der Wohnung einer 45 Jahre alten Frau fündig: Sie und ihre Tochter sollen ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigt haben, die Katze selbst als Haustier zu halten. «Das sichtlich gestresste Tier wurde dort sichergestellt und direkt an die überglücklichen Besitzer übergeben», so die Polizei. Gegen die mutmaßlichen Diebinnen wird jetzt ermittelt.