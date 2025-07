Einbrecher stürzt drei Meter in die Tiefe und flieht

Ein Mann ist bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) einzubrechen, drei Meter tief gefallen und daraufhin geflohen. Wie ihm die Flucht nach dem Sturz am vergangenen Freitag gelang und auf welchen Untergrund er fiel, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Er habe versucht, auf einen Balkon zu klettern. Dabei riss die dort befindliche Regenrinne den Angaben zufolge von der Hausfassade ab und er stürzte in die Tiefe.

Nach dem missglückten Einbruchsversuch flohen der Mann und ein mutmaßlicher Mittäter. Die Ermittlungen dauern laut Polizei zunächst an. Die Beamten suchen nach Zeugen.