Kopfstoß verpasst: Jugendlicher verletzt Polizeibeamten in Ravensburg

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in einem Linienbus. Ein 16-Jähriger soll dort zunächst mit einer Frau in einen heftigen Streit geraten sein. Polizeibeamte wurden daraufhin zur Bushaltestelle in der Gartenstraße gerufen.

Der Jugendliche zeigte sich beim Eintreffen der Beamten äußerst aggressiv. Als ein Beamter ein drogentypisches Päckchen im Hosenbund des Jugendlichen entdeckte, eskalierte die Situation.

Polizeieinsatz in der Gartenstraße: Teenager verpasst Beamten Kopfstoß

Der Jugendliche versuchte zu flüchten und verpasste dabei laut Polizeiangaben dem Polizisten einen Kopfstoß. Die Beamten konnten den 16-Jährigen jedoch festhalten. Eine Untersuchung des Päckchens ergab, dass es sich um Ecstasy handelte. Während der weiteren Maßnahmen warf der Jugendliche mit Beleidigungen um sich.

Mehrere Anzeigen nach Polizeieinsatz in Ravensburg

Für den Teenager wird das Verhalten jetzt strafrechtliche Konsequenzen haben. Die Beamten brachten den 16-Jährigen nach Hause und stellten mehrere Anzeigen. Darunter Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand sowie tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und Drogenbesitz. Die Staatsanwaltschaft wurde entsprechend eingeschaltet.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.