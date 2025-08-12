Tödlicher Kletterunfall: Mann stürzt im Klettergarten Liebethal 14 Meter ab und stirbt!

Ein 58 Jahre alter Kletterer ist am Montag im Klettergarten Liebethal bei Purna in der Sächsischen Schweiz abgestürzt und gestorben. Der Mann fiel laut Polizei am Montagnachmittag aus einer Höhe von rund 14 Metern auf den Boden und kam dabei ums Leben.

Kletterer stürzt im Klettergarten Liebethal bei Purna ab

Der 58-Jährige aus Sebnitz war am Montag mit zwei weiteren Kletterern, einer Frau und einem Mann an der Felswand im Kletterpark Pirna-Liebethal am Klettern, als es passierte. Der 58-Jährige stieg die Wand hoch und wurde zuerst noch von der Frau gesichert. Als er oben angekommen war, wollte er sich offenbar selbstständig abseilen. Dabei verlor er jedoch den Halt und stürzte 14 Meter in die Tiefe.

Rettungskräfte können nicht mehr helfen

Seine Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. Ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Pirna, die Höhenretter und die Polizei, wie auch ein Notarzt eilten so schnell sie konnten zum Unglücksort. Doch es war bereits zu spät. Die Verletzungen, die der Mann bei dem Sturz erlitten hatte, waren so schwer, dass der 58-Jährige noch an der Absturzstelle verstarb.

Ursache für Sturz noch unklar

Die Begleiter des Kletterers standen nach dem Absturz unter Schock. Sie wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Laut Polizei treffe sie keine Schuld. Alles sehe nach einem Unfall aus. Wie genau es zu dem Sturz kam und warum der Mann plötzlich nicht mehr gesichert war, ist noch unklar.

Nicht der erste Absturz im Klettergarten Liebethal bei Purna

Erst Ende Juni war in dem Klettergarten in der Sächsischen Schweiz eine Frau etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.

Auf der Webseite des Klettergartens Liebethal steht dazu auch eine Warnung: „Jeder Kletterer muss sich der Verantwortung bewusst sein, welche die Ausübung unseres Sports gegenüber der Natur und in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit der eigenen Person und gegenüber Dritten mit sich bringt.“ Klettern berge Risiken, bei deren Ausübung es zu schwersten Verletzungen „auch mit Todesfolge“ kommen könne.