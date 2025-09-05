Logo all-in.de
Kleinkind fällt aus fahrendem Fahrzeug – leichte Verletzungen

Unfall

Schock in Friedrichshafen: Kleinkind fällt während Fahrt aus einer APE

In Friedrichshafen ist ein Kind während der Fahrt aus einer APE auf die Straße gestürzt. Offenbar war das Mädchen nicht angeschnallt.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Friedrichshafen ist ein Kind aus einer fahrenden APE gestürzt. Das Mädchen war nicht angeschnallt.
    In Friedrichshafen ist ein Kind aus einer fahrenden APE gestürzt. Das Mädchen war nicht angeschnallt. Foto: IMAGO / YAY Images (Symbolbild)

    Ein dramatischer Vorfall hat sich am Donnerstagmorgen in Friedrichshafen ereignet. Ein Kleinkind war aus einem fahrenden Fahrzeug gefallen.

    Tür von APE öffnet sich plötzlich

    Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall um 9.45 Uhr in der Ailinger Straße. Ein 49-jähriger Fahrer war demnach mit einer APE unterwegs und hatte seine Tochter dabei. Die Tür des Gefährts öffnete sich, und das Mädchen, das der Polizei zufolge nicht angeschnallt war, fiel auf die Straße.

    Kind wohl auf von Fahrzeug überrollt

    Das Kind ist wahrscheinlich auch von dem Fahrzeug überrollt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen ins Krankenhaus. Glücklicherweise wurde das Kind nur leicht verletzt, wie die Polizei berichtet. Wie schnell die APE zum Unfallzeitpunkt unterwegs war, ist noch unklar.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

