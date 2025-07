Drohschreiben! Polizeieinsatz in Kindergarten - Gebäude evakuiert

Im Kindergarten in Reggisweiler bei Dietenheim hat am Dienstagvormittag ein Polizeieinsatz stattgefunden. Mehrere Streifenwagen fuhren zu der Einrichtung, sperrten Straßen ab und durchsuchten die Räume. Der Grund: Ein anonymes Schreiben.

Kindertagesstätte bei Dietenheim: Drohschreiben hinterlassen

Nach Angaben der Polizei hatte ein unbekannter Täter ein Drohschreiben an der Tür der Kindertagesstätte hinterlassen. In diesem drohte der Täter an, einen Schaden anrichten zu wollen, heißt es seitens der Polizei. Das Gebäude in der Schillerstraße wurde daraufhin von Beamten evakuiert.

Kindergarten in Reggisweiler bedroht: Sperrung

Bei einer Durchsuchung des Gebäudes konnten die Einsatzkräfte jedoch keine Gegenstände, die in Verbindung mit der Drohung stehen könnten. Die Zufahrtswege zu der Kindertagesstätte und der Bereich um den Kindergarten wurden von der Polizei gesperrt.

Die Kindertagesstätte war auch nach dem Vorfall zunächst noch geschlossen. Eine Gefahr habe nicht bestanden, so die Polizei weiter. Wer hinter dem Drohschreiben steckt, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.