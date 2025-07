Kind stürzt in Biberach aus Fenster: Unverletzt!

In Biberach ist am Samstag ein erst fünfjähriger Junge aus einem Fenster im zweiten Stock gefallen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 18.30 Uhr in der Waldseer Straße.

Biberach: Kind prallt auf Pflaster

Demnach habe der Bub unbemerkt das Kinderzimmerfenster des mehrstöckigen Hauses geöffnet und war dann in die Tiefe gestürzt. Mehrere Meter tiefer sei der Fünfjährige dann auf Pflastersteine aufgeprallt. Ein Nachbar, der den Unfall bemerkt hatte, alarmierte sofort den Rettungsdienst.

Kind nach Fenstersturz in Biberach wohl unverletzt

Vor Ort stellte der Notarzt zunächst keine Verletzungen fest. Der Bub wurde zur Abklärung mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen. Die Polizei in Biberach hat nun Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.