Kind läuft in Eriskirch vor Stadtbus – Fahrgast stürzt bei Bremsmanöver

Ein kleines Kind hat am Donnerstag in Eriskirch einen Unfall in einem Stadtbus ausgelöst. Der Bus musste scharf abbremsen, als das Kind plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Dabei stürzte einer der Fahrgäste des Busses.

Kind springt plötzlich auf Fahrbahn - Busfahrer muss bremsen

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Seestraße. Auf Höhe des Einkaufszentrums wollte eine Frau mit ihren Kindern die Straße überqueren, dabei sprang eines der Kind plötzlich auf die Fahrbahn. Ein Busfahrer musste so stark abbremsen, dass ein 78 Jahre alter Fahrgast aus dem Sitz geschleudert wurde und zu Boden stürzte.

Fahrgast aus Sitz geschleudert und verletzt - Polizei sucht Frau mit Kindern

Bei dem Sturz wurde der Senior leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht unterdessen nach der unbekannten Frau, deren Kind den Unfall auslöste. Sie und die Kinder im Alter von etwa drei bis fünf Jahren verschwanden nach dem Vorfall. Die Unbekannte ist laut Polizeiangaben zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat hellbraune Haare und soll ein grünes T-Shirt getragen haben.

Die Polizei Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07543/9316-0 um Hinweise zur Unbekannten.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.