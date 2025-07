Opfer lag in der Wiese! 24-Jähriger in Bad Wurzach attackiert und bestohlen

Am frühen Montagmorgen entdeckten Passanten einen 24-Jährigen in einer Wiese nahe der L 265 bei Arnach und riefen die Polizei. Der Mann behauptet, von Unbekannten attackiert und bestohlen worden zu sein. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Überfall bei Bad Wurzach: Opfer stand unter Drogen

Bluttests ergaben, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Der genaue Hergang der mutmaßlichen Tat ist derzeit unklar und wird von den Ermittlern weiter untersucht. Der Mann wies sowohl ältere als auch frische Verletzungen auf.

Zeugen, die in der besagten Nacht etwas Auffälliges bemerkt haben, insbesondere in Bezug auf einen grauen älteren Opel, sind von der Polizei zur Mithilfe aufgerufen. Weitere Informationen sollen helfen, die genaue Abfolge der Ereignisse zu klären. Die Ermittlungen dauern an.

