Ohne Führerschein und auch noch auf Drogen? 21-Jähriger verschrottet seinen Mercedes in Friedrichshafen

Nach Angaben der Polizei war am Mittwochnachmittag, 8. Oktober, ein 21-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Kreisstraße zwischen Ailingen und Waltenweiler unterwegs. Der Fahrer eines Daimler fuhr in Richtung Ailingen, als er auf Höhe des Wertstoffhofes einen wartenden VW übersah. Dessen 52-jähriger Fahrer wollte nach links abbiegen.

Daimler abschleppfertig

Bei dem Auffahrunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Der Daimler wurde so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst das Auto bergen musste. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Eine Blutentnahme erfolgte in einem Krankenhaus, die Probe wird toxikologisch untersucht. Zudem besitzt der 21-Jährige keinen gültigen Führerschein. Gegen ihn laufen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und, vorbehaltlich des Ergebnisses, wegen Unfallverursachung unter Betäubungsmittelbeeinflussung.

