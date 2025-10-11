Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Jung, ohne Führerschein, auf Drogen: Mercedesfahrer baut Unfall in Friedrichshafen

Bodensee

Ohne Führerschein und auch noch auf Drogen? 21-Jähriger verschrottet seinen Mercedes in Friedrichshafen

Auf der Kreisstraße bei Friedrichshafen prallte ein 21-Jähriger ohne Führerschein auf einen wartenden VW. Die Schadenssumme beträgt viele Tausende.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    ARCHIV - 27.03.2025, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Blaulichter leuchten hinter einem Absperrband der Polizei. (zu dpa: «Unfall in Gelsenkirchen - Ein lebensbedrohlich Verletzter») Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
    ARCHIV - 27.03.2025, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Blaulichter leuchten hinter einem Absperrband der Polizei. (zu dpa: «Unfall in Gelsenkirchen - Ein lebensbedrohlich Verletzter») Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Young/dpa

    Nach Angaben der Polizei war am Mittwochnachmittag, 8. Oktober, ein 21-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Kreisstraße zwischen Ailingen und Waltenweiler unterwegs. Der Fahrer eines Daimler fuhr in Richtung Ailingen, als er auf Höhe des Wertstoffhofes einen wartenden VW übersah. Dessen 52-jähriger Fahrer wollte nach links abbiegen.

    Daimler abschleppfertig

    Bei dem Auffahrunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Der Daimler wurde so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst das Auto bergen musste. Beide Fahrer blieben unverletzt.

    Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Eine Blutentnahme erfolgte in einem Krankenhaus, die Probe wird toxikologisch untersucht. Zudem besitzt der 21-Jährige keinen gültigen Führerschein. Gegen ihn laufen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und, vorbehaltlich des Ergebnisses, wegen Unfallverursachung unter Betäubungsmittelbeeinflussung.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden