Ungewöhnlicher Einsatz! Feuerwehr muss Brand im eigenen Gebäude löschen

Das war vermutlich die kürzeste Anfahrt zu einem Brandort, den die Feuerwehr Bernstadt im Alb-Donau-Kreis in ihrer Geschichte hatte. Am Sonntagmorgen mussten die Einsatzkräfte ein Feuer in dem Gebäude löschen, in dem sie selbst untergebracht ist.

Hoher Sachschaden bei Brand in Bernstadt

Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, war im Jugendtreff „Schuppen“ ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hatten gegen 7.41 Uhr von dem Brand erfahren. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, trotzdem entstand bei dem Feuer ein Schaden von rund 100.000 Euro. Vor Ort war auch eine Drohne im Einsatz.

Brand in Bernstadt: Junger Mann mit Verletzungen aufgegriffen

In dem Gebäude gebe es „grundsätzlich keine brandgefährlichen Gegenstände“, berichtet die Polizei weiter. An dem Gebäude sei jedoch eine eingeschlagene Scheibe entdeckt worden. In der Nähe sei zudem ein junger Mann mit blutenden Wunden angetroffen worden. Ob dieser etwas mit dem Brand zu tun hat, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Jugendtreff „Schuppen“ ist seit Jahren beliebter Treffpunkt in Bernstadt

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. Der Jugendtreff „Schuppen“ wird in Eigenverantwortung von jungen Menschen im Alter von 18 bis 22 Jahren geführt und existiert seit 1978. Nach mehreren Aus- und Umbauarbeiten habe sich der „Schuppen“ über die Jahre zu einem anschaulichen Club entwickelt, der von Jugendlichen gerne genutzt wird, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde Bernstadt. Einmal im Jahr werde der Jugendtreff zudem von älteren Personen genutzt, die dort einen „Oldieabend“ veranstalten.

Information zu Bernstadt

Lage: Die Gemeinde liegt im Regierungsbezirk Tübingen, etwa zehn Kilometer nördlich von Ulm

In der Nähe von Bernstadt führt die alte Römerstraße Augsburg-Cannstatt entlang

Einwohnerzahl: Ca. 2300 (Stand 2023)

Gesamtfläche von Bernstadt: 13,94 Quadratkilometer

KFZ-Kennzeichen: UL

Bernstadt brannte im Dreißigjährigen Krieg und im Franzosenkrieg komplett nieder

Wiederaufbau im Barockstil