Motorradunfall bei München: Teenager stirbt nach Kollision mit Baum

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitag, 4. Juli 2025, auf der Freisinger Straße in Ismaning. Ein 16-jähriger Motorradfahrer verlor aus unerklärten Gründen die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Trotz medizinischer Hilfe erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei sperrte den Bereich zur Unfallaufnahme für vier Stunden.

Ismaning: Jugendlicher stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Der Jugendliche kam aus Hallbergmoos und fuhr in Richtung Ismaning. Nach dem Unfall wurde die Straße gesperrt, und der Verkehr über Nebenstraßen umgeleitet. Der junge Mann aus dem Landkreis Freising wurde noch an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt, starb aber noch am gleichen Tag im Krankenhaus.

Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei: Polizei sucht nach Zeugen

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ursache des Unfalls ist bisher unklar. Zeugen werden gebeten, Hinweise direkt an die Polizei zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.