E-Bike-Fahrer kollidiert in Isny mit Auto und wird schwer verletzt

Am Mittwoch ist ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall in Isny schwer verletzt worden. Der 74-Jährige war mit einem Auto zusammengestoßen und auf die Straße gestürzt.

E-Bike-Fahrer übersieht Auto

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann kurz vor 12 Uhr von der Straße Weidachweg kommend die L318 überqueren. Laut Polizei war der 74-Jährige ohne anzuhalten auf die L318 gefahren und hatte so das Auto einer 69-Jährigen, die in Richtung Leutkirch unterwegs war, übersehen.

Senior mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus

Das E-Bike prallte gegen das Auto und der Mann wurde auf die Motorhaube geladen. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn, wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Da Polizeibeamte Alkoholgeruch an dem E-Biker bemerkt hatten, ordneten sie noch eine Blutentnahme an.

Hoher Schaden an Auto und E-Bike

Am Auto entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Das E-Bike wurde im vorderen Bereich erheblich beschädigt. Der Schaden am Rad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sollte die Blutuntersuchung eine Alkoholisierung bestätigen, drohen dem Senior strafrechtliche Konsequenzen, wie die Polizei weiter mitteilte.

