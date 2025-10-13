Logo all-in.de
Isny: 81-Jähriger stürzt betrunken in Weiher – Rettungseinsatz am Kurhaus

Isny

81-Jähriger stürzt betrunken in Weiher: Passanten eilen ihm zu Hilfe

Am Samstag mussten Passanten in Isny einem Senior helfen. Der 81-Jährige war betrunken in einen Weiher gestürzt.
Von Redaktion all-in.de
    In Isny ist ein betrunkener Senior in einen Weiher gestürzt. Glücklicherweise waren Passanten zur Stelle, um zu helfen.
    In Isny ist ein betrunkener Senior in einen Weiher gestürzt. Glücklicherweise waren Passanten zur Stelle, um zu helfen. Foto: picture alliance/dpa | Hannes P Albert (Symbolbild)

    Am Samstagabend mussten Rettungskräfte zum Kurhaus in Isny ausrücken. Ein betrunkener Senior war in einen nahegelegenen Weiher gestürzt. Glücklicherweise waren Passanten vor Ort, die ihm helfen konnten.

    Passanten retten betrunkenen Senior aus dem Wasser

    Einem Bericht der Polizei zufolge hatte der betrunkene Mann am Ufer vermutlich seine Notdurft verrichtet. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser. Passanten wurden auf die Notlage aufmerksam und holten den 81-Jährigen aus dem Wasser.

    Unfall bei niedrigen Temperaturen: 81-Jähriger im Krankenhaus

    Der Rettungsdienst brachte ihn wegen der niedrigen Außentemperatur zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr und die DLRG waren vorsorglich alarmiert worden, konnten aber wieder abrücken.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

