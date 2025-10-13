81-Jähriger stürzt betrunken in Weiher: Passanten eilen ihm zu Hilfe

Am Samstagabend mussten Rettungskräfte zum Kurhaus in Isny ausrücken. Ein betrunkener Senior war in einen nahegelegenen Weiher gestürzt. Glücklicherweise waren Passanten vor Ort, die ihm helfen konnten.

Passanten retten betrunkenen Senior aus dem Wasser

Einem Bericht der Polizei zufolge hatte der betrunkene Mann am Ufer vermutlich seine Notdurft verrichtet. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser. Passanten wurden auf die Notlage aufmerksam und holten den 81-Jährigen aus dem Wasser.

Unfall bei niedrigen Temperaturen: 81-Jähriger im Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte ihn wegen der niedrigen Außentemperatur zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr und die DLRG waren vorsorglich alarmiert worden, konnten aber wieder abrücken.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.