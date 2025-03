Frontal gegen Auto gekracht! Autofahrer verursacht Unfall mit 1,1 Promille

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag einen Unfall in Inzighofen verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 61-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in der Ablacher Straße in Richtung Laizer Baggersee unterwegs. Als der Mann ein geparktes Auto überholen wollte, kam ihm der 25-jährige Unfallverursacher entgegen.

Fünfstelliger Sachschaden: Betrunkener Autofahrer prallt frontal in entgegenkommendes Auto

Anstatt anzuhalten, betätigte der 25-Jährige lediglich mehrmals die Lichthupe und fuhr dann frontal auf das Auto des 61-Jährigen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Betrunken am Lenkrad: Strafanzeige nach Unfall

Ein Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann musste anschließend zu einem Bluttest in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein nahmen die Polizeibeamten an sich. Gegen den 25-Jährigen läuft jetzt eine Strafanzeige.