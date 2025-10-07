Auf Gegenfahrbahn geraten: Autofahrer löst gleich mehrere Unfälle aus

Am Montagabend musste die Polizei im Landkreis Günzburg gleich zu mehreren Unfällen auf einer Strecke ausrücken. Die Polizei wurde zunächst zu drei Unfällen, zwischen Attenhausen und Krumbach, gerufen. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war für diese Unfälle ein 52-jähriger Autofahrer verantwortlich.

Autofahrer gerät immer wieder auf Gegenfahrbahn

Die Unfälle ereigneten sich laut Polizei gegen 19:20 Uhr zwischen Edelstetten und Attenhausen, sowie zwischen Attenhausen und Krumbach. Der 52-Jährige war Polizeiangaben zufolge von Attenhausen kommend in Richtung Krumbach unterwegs. Dabei soll er auf der schmalen Fahrbahn mehrfach über die Fahrbahnmitte hinausgeraten sein.

Verletzte Autofahrerin nach Frontalcrash

Kurz nach dem Waldbeginn streifte er dann das entgegenkommende Fahrzeug einer 17-jährigen Fahranfängerin. Unmittelbar darauf musste ein 42-Jähriger dem Auto des 52-Jährigen nach rechts ausweichen. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten. Etwa einen Kilometer weiter kollidierte der Autofahrer frontal mit dem Auto einer 24-Jährigen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Weiterer Unfall mit jungem Autofahrer

Wie die Polizei weiter berichtet, meldete sich an der Unfallstelle noch ein 22-jähriger Autofahrer. Dieser war von Attenhausen in Richtung Edelstetten gefahren, als ein entgegenkommender Wagen über die Fahrbahnmitte geriet. Dabei streiften sich die Autos an den linken Außenspiegeln. Beim Verursacher handelte es sich ebenfalls um den 52-Jährigen, der an der Unfallstelle gegenüber den Beamten angab, auf dieser Strecke gefahren zu sein.

15.000 Euro Schaden nach mehreren Unfällen - Polizei sucht Zeugen

Warum der 52-Jährige mehrfach über die Fahrbahnmitte geraten und diese Unfälle verursacht hatte, konnte der Polizei zufolge vor Ort nicht geklärt werden. Die Polizei schließt jedoch eine medizinische Ursache nicht aus. Die Autos der 24-Jährigen und des 52-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Krumbach sperrte die Ortsverbindungsstraße Krumbach-Attenhausen zur Unfallaufnahme ab. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Zum Frontalzusammenstoß sucht die Polizeiinspektion Krumbach noch Zeugen. Wer hierzu Angaben machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282 9050 melden.