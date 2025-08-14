49-Jähriger in Immenstaad greift Einsatzkräfte mit Messer an

Mittwochabend gegen 20.30 Uhr sorgte ein 49-Jähriger im Bereich „Am Klötzenen Forst“ in Immenstaad für erhebliches Aufsehen. Ein Anrufer meldete der Polizei, dass der offenbar alkoholisierte Mann Passanten belästige. Er trug einen Vorschlaghammer bei sich. Beamte trafen am Einsatzort auf den Mann.

Immenstaad am Bodensee: Polizei setzt Pfefferspray ein

Der psychisch auffällige Mann zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv. Er hielt ein Messer und eine Anscheinswaffe in der Hand. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Pfefferspray und nahm ihn fest. Der Mann leistete bei der Festnahme in Immenstaad starken Widerstand.

Im Krankenhaus, zur Entnahme einer Blutprobe, verhielt sich der 49-Jährige ebenfalls aggressiv. Er beleidigte Polizisten und Klinikpersonal, trat nach einer Ärztin. Aufgrund seines Zustands kam er in die Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Die Ermittlungen gegen ihn sind noch nicht abgeschlossen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.